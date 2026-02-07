Anmeldung zur 35. Projektphase der Jungen Philharmonie Würzburg jetzt möglich

WÜRZBURG – Junge, fortgeschrittene Musikerinnen und Musiker können sich ab sofort für die 35. Projektphase der Jungen Philharmonie Würzburg anmelden, die in den kommenden Osterferien stattfindet. Das Projektorchester bietet vom 06.04. bis 12.04.2026 die Gelegenheit, unter professioneller Anleitung ein anspruchsvolles Programm zu erarbeiten und dieses in zwei öffentlichen Konzerten zu präsentieren.

Die Probenphase wird von Dirigent Frédéric Tschumi geleitet und durch professionelle Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Würzburg unterstützt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die in den Alltag von Berufsmusikern hineinschnuppern, ihre Talente weiterentwickeln und gemeinsam mit Gleichgesinnten auf hohem Niveau musizieren möchten. Auf dem Programm der diesjährigen Osterphase stehen das Klarinettenkonzert in A-Dur (KV 622) von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Sinfonie Nr. 5 e-Moll (op. 64) von Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Das Orchester sucht derzeit Verstärkung in den Bereichen Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass sowie bei Piccolo, Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott. Auch Blechbläser an Horn, Trompete, Posaune und Tuba sowie Interessierte für die Pauke sind herzlich willkommen. Die Abschlusskonzerte finden am 11. und 12.04.2026 im Großen Saal der Hochschule für Musik statt. Weitere Informationen zum Ablauf und das Anmeldeformular findest du unter www.junge-philharmonie-wuerzburg.de

Das könnte Dich auch interessieren: Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe