Annalena Schmid vom TVO wird Europameisterin

Europa Meisterschaft U21 – 5 Spiele – 5 Siege – kein einziger Satzverlust – das ist die makellose Bilanz des deutschen Frauenteams beim ersten Auftritt bei einer U21-EM.

Schon in der Vorrunde setzten die deutschen Frauen mit drei klaren Siegen ein deutliches Zeichen und machten keine Zweifel an ihren Ambitionen auf den Titelgewinn. Im Halbfinale gegen Italien setzten sie ihre Siegesserie fort und dominierten die Gegnerinnen deutlich mit einem 3:0-Erfolg (11:1, 11:0, 11:3), was den Einzug ins Finale bedeutete.

Im Finale traf Deutschland auf die Gastgeberinnen aus Österreich, die sich zuvor in einem spannenden Halbfinale knapp mit 3:2 gegen die Schweizerinnen durchgesetzt hatten. Die deutsche Anfangsformation mit Jordan Nadermann, Larissa Keser, Lisa Knodel, Sophia Meister und Leoni Modenese startete stark und gewann den ersten Satz mit 11:5. Das Team von Trainerin Susi Aldinger zeigte eine solide Gesamtleistung mit sicherer Abwehr, präzisen Zuspielen und einer hohen Chancenverwertung.

Lediglich im zweiten Satz konnten die Österreicherinnen durch eine kurze Schwächephase der Deutschen auf 11:9 herankommen, bevor mit einer Einwechslung von Anna-Lena Schmid für Larissa Keser das Spiel wieder stabilisiert wurde. Im dritten Satz sicherten sich die U21-Frauen mit 11:5 nicht nur den Satz, sondern auch den Europameistertitel.

Trainerin Susi Aldinger kommentierte nach dem Spiel: „Für uns war es eine optimale EM, ohne Satzverlust zum Titel … wir sind megastolz auf das Team. Wir haben Geschichte geschrieben.“ Die Schweizerinnen gewannen ihr Spiel gegen Italien klar und sicherten sich die Bronzemedaille.

Zitate und Kader

Annalena Schmid sagte: „Wir waren sehr froh, unsere Leistung über das gesamte Turnier abrufen und gegen alle Gegner spielerisch überzeugen zu können. Für mich persönlich ist es ein absolutes Highlight, den U21-Europameistertitel mit nach Hause gebracht zu haben, und ich freue mich, dass ich meinen Teil zum Teamerfolg beitragen konnte.“

Der Kader bestand aus: Jordan Nadermann, Anna-Lena Schmid, Larissa Keser, Lisa Knodel, Jana Ehrhardt, Leonie Modenese, Sophia Meister, Eva Winkler, Patricia Lebherz und Lea Delitzscher.

Abschlusstabelle:

Deutschland Österreich Schweiz Italien