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Annette von Bamberg verspricht Lebenslust pur in der Stadthalle Haßfurt

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Annette von Bamberg verspricht Lebenslust pur in der Stadthalle Haßfurt
Foto: Jan Stehli
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstag, den 16.04.2026, lädt die Kabarettistin Annette von Bamberg ab 20:00 Uhr zu einem besonderen Abend in die Stadthalle ein, der unter dem Motto „Es gibt ein Leben über 50, 60 – jedenfalls für Frauen“ steht. Das Publikum erwartet eine vergnügliche Reise durch das Leben jenseits der 50, geprägt von sprühendem Charme, Selbstironie und einer großen Portion Esprit.

Du kannst dich auf einen herzerfrischenden Abend freuen, der für Frauen viele Momente des Wiedererkennens bereithält und für Männer so manches erhellende „Aha-Erlebnis“ verspricht. Annette von Bamberg verbindet dabei geschickt Blödsinn mit echter Lebensweisheit und sorgt mit ihrer unbändigen Lebenslust dafür, dass die Alltagssorgen für ein paar Stunden draußen bleiben.

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