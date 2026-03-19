Auto IU

Annette von Bamberg verspricht Lebenslust pur in der Stadthalle Haßfurt

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Annette von Bamberg verspricht Lebenslust pur in der Stadthalle Haßfurt
Foto: Jan Stehli
Sparkasse

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstag, den 16.04.2026, lädt die Kabarettistin Annette von Bamberg ab 20:00 Uhr zu einem besonderen Abend in die Stadthalle ein, der unter dem Motto „Es gibt ein Leben über 50, 60 – jedenfalls für Frauen“ steht. Das Publikum erwartet eine vergnügliche Reise durch das Leben jenseits der 50, geprägt von sprühendem Charme, Selbstironie und einer großen Portion Esprit.

Du kannst dich auf einen herzerfrischenden Abend freuen, der für Frauen viele Momente des Wiedererkennens bereithält und für Männer so manches erhellende „Aha-Erlebnis“ verspricht. Annette von Bamberg verbindet dabei geschickt Blödsinn mit echter Lebensweisheit und sorgt mit ihrer unbändigen Lebenslust dafür, dass die Alltagssorgen für ein paar Stunden draußen bleiben.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Sichere dir deine Tickets für diesen spritzigen „Mädelsabend“ am besten vorab direkt über die Webseite des Kulturamts.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Tickets: www.kulturamt-hassfurt.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026

Mehr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Kleinostheim: 60-jährige Frau verstirbt noch an der Unfallstelle

Tödlicher Verkehrsunfall bei Kleinostheim: 60-jährige Frau verstirbt noch an der Unfallstelle

19. März 2026
Sicherheitsbericht 2025: Unterfranken bleibt eine der sichersten Regionen Bayerns

Sicherheitsbericht 2025: Unterfranken bleibt eine der sichersten Regionen Bayerns

19. März 2026
WVV bleibt Titelsponsor: Würzburger Marathon setzt auf Kontinuität und Neuerungen

WVV bleibt Titelsponsor: Würzburger Marathon setzt auf Kontinuität und Neuerungen

19. März 2026
Verkaufsoffener Sonntag und Fischmarkt locken in die Schweinfurter City

Verkaufsoffener Sonntag und Fischmarkt locken in die Schweinfurter City

19. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)