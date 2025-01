Anonymen Improniker im Jazzkeller Bamberg

BAMBERG – Am Freitag, den 17. Januar, um 20:00 Uhr laden die Anonymen Improniker in den Jazzkeller in der Oberen Sandstraße 18 ein.

Vor einem hoffentlich zahlreich erscheinenden Publikum präsentieren sie zeitlose Szenen, die humorvoll zwischen Zickenkrieg und zärtlicher Zurückhaltung pendeln. Mit Spontaneität und Kreativität beweisen die Improniker allen Skeptikern, wie Zuschauerzitate auf magische Weise in urkomische, zwerchfellerschütternde Szenen verwandelt werden. Ein Theaterabend voller Überraschungen und Lachgarantie erwartet die Gäste.

Karten können im Voraus per E-Mail unter kontakt@anonyme-improniker.de, online über www.bvd-ticket.de, direkt beim BVD in der Langen Straße oder an der Abendkasse ab 19:30 Uhr erworben werden.