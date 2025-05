Anpassung an den Klimawandel – Umstellung auf Bio als Chance? Erfolgreiche Umstellungsreihe der unterfränkischen Öko-Modellregionen

UNTERFRANKEN – Angesichts steigender Umweltbelastungen und Gesundheitsbedenken gewinnt die biologische Landwirtschaft und der Konsum von Bio-Produkten immer mehr an Bedeutung. Der Bio-Markt verzeichnet kontinuierliches Wachstum, was das steigende Bewusstsein für nachhaltigen Konsum widerspiegelt. Besonders in der niederschlagsarmen Trockenregion Unterfranken stellt der Klimawandel die Landwirtschaft vor große Herausforderungen mit Ertragseinbußen und Bodenerosion. Klimaangepasste Anbaumethoden werden hier immer wichtiger.

Die unterfränkischen Öko-Modellregionen (Landkreis Aschaffenburg, Oberes Werntal, Rhön-Grabfeld und stadt.land.wü.) haben in der neuen Umstellungsreihe „Sagt doch mal! Wie geht die Umstellung zum Ökolandbau?“ praxisorientierte Einblicke von bereits umgestellten Bio-Betrieben in Online-Veranstaltungen zu Viehhaltung, Ackerbau und Weinbau gegeben. Fachliche Unterstützung kam vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt und der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Die Veranstaltungen zeigten, dass die Umstellung auf Bio oft aus Überzeugung und für eine langfristig nachhaltige Betriebsausrichtung erfolgt. Das neue Format verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Anmeldezahlen von 21 im Jahr 2024 auf 54 im aktuellen Jahr.

Öko-Modellregionen in Bayern fördern die Produktion, Vermarktung und das Bewusstsein für regionale Bio-Lebensmittel und setzen Impulse für die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus. Neben der Ausweitung der Öko-Anbaufläche liegt der Fokus auf der Verbindung von regionaler Wirtschaftsentwicklung und ökologischer Erzeugung mit positiven Auswirkungen auf Biodiversität, Boden-, Wasser- und Klimaschutz. Aktuelle Informationen sind unter www.oekomodellregionen.bayern unter „Regionen“ verfügbar.