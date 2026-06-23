Anpassung des Trinkwasserpreises bei den Stadtwerken Bad Kissingen zum 1. Juli 2026
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen GmbH passen zum 1. Juli 2026 den Arbeitspreis für Trinkwasser moderat an. Hintergrund ist primär die Einführung des staatlichen Wasserentnahmeentgelts („Wasser-Cent“) durch den Freistaat Bayern.
Die neuen Konditionen im Überblick
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Arbeitspreis: Der Preis steigt von 2,28 Euro netto auf 2,44 Euro netto pro Kubikmeter.
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Bruttopreis: Dieser liegt künftig bei 2,61 Euro pro Kubikmeter.
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Grundpreis: Dieser bleibt unverändert.
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Auswirkungen: Bei einem angenommenen Pro-Kopf-Verbrauch von 121 Litern pro Tag entstehen monatliche Mehrkosten von etwa 62 Cent brutto.
Gründe für die Anpassung
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Wasser-Cent: Der Freistaat Bayern erhebt ab Juli 2026 ein Entgelt von 10 Cent pro entnommenem Kubikmeter Grundwasser, welches die Stadtwerke abführen müssen.
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Infrastrukturkosten: Zusätzlich fließen allgemein gestiegene Kosten für Materialien, Bauleistungen sowie notwendige Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung des Leitungsnetzes in die Kalkulation ein.
Hinweise für Kundinnen und Kunden
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Abschläge: Die monatlichen Abschlagszahlungen werden im laufenden Jahr 2026 nicht angepasst. Eine Berücksichtigung erfolgt erst bei der Jahresabrechnung 2027.
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Zählerstand: Eine manuelle Zählerablesung ist nicht erforderlich, da die Verbrauchsmengen zeitanteilig aufgeteilt werden. Wer dennoch eine exakte Abrechnung zum Stichtag wünscht, kann den Zählerstand freiwillig unter ablesung.stwkiss.de oder per E-Mail an service@stwkiss.de mitteilen.
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Beratung: Bei Fragen stehen die Mitarbeiter im Kundeninformationszentrum (Würzburger Straße 5) zu den bekannten Öffnungszeiten, telefonisch unter 0800 826 826 0 oder per E-Mail zur Verfügung.
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