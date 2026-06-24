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Anpassung des Trinkwasserpreises bei den Stadtwerken Bad Kissingen zum 1. Juli 2026

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Anpassung des Trinkwasserpreises bei den Stadtwerken Bad Kissingen zum 1. Juli 2026
Symbolfoto: 2fly4
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Keiler Helles

BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen GmbH passen zum 1. Juli 2026 den Arbeitspreis für Trinkwasser moderat an. Hintergrund ist primär die Einführung des staatlichen Wasserentnahmeentgelts („Wasser-Cent“) durch den Freistaat Bayern.

Die neuen Konditionen im Überblick

Gründe für die Anpassung

  • Wasser-Cent: Der Freistaat Bayern erhebt ab Juli 2026 ein Entgelt von 10 Cent pro entnommenem Kubikmeter Grundwasser, welches die Stadtwerke abführen müssen.

  • Infrastrukturkosten: Zusätzlich fließen allgemein gestiegene Kosten für Materialien, Bauleistungen sowie notwendige Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung des Leitungsnetzes in die Kalkulation ein.

Hinweise für Kundinnen und Kunden

  • Abschläge: Die monatlichen Abschlagszahlungen werden im laufenden Jahr 2026 nicht angepasst. Eine Berücksichtigung erfolgt erst bei der Jahresabrechnung 2027.

  • Zählerstand: Eine manuelle Zählerablesung ist nicht erforderlich, da die Verbrauchsmengen zeitanteilig aufgeteilt werden. Wer dennoch eine exakte Abrechnung zum Stichtag wünscht, kann den Zählerstand freiwillig unter ablesung.stwkiss.de oder per E-Mail an service@stwkiss.de mitteilen.

  • Beratung: Bei Fragen stehen die Mitarbeiter im Kundeninformationszentrum (Würzburger Straße 5) zu den bekannten Öffnungszeiten, telefonisch unter 0800 826 826 0 oder per E-Mail zur Verfügung.


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