Anrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben – Polizei warnt und gibt Tipps
MAIN-RHÖN – Die Polizei warnt erneut vor einer Welle von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter, die in den Bereichen Bad Kissingen und Gerolzhofen vermehrt aufgetreten sind. Die Betrüger versuchen, ältere Menschen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.
Die Täter nutzen gängige Maschen, wie etwa frei erfundene Geschichten über tödliche Unfälle, die von nahen Angehörigen verursacht wurden, um Kautionen zu fordern. Auch die Behauptung, Bargeld und Wertgegenstände müssten zur „Sicherung vor Diebstahl“ an vermeintliche Polizisten übergeben werden, ist verbreitet.
Präventionskampagnen und Tipps
Die Polizei versucht weiterhin, die Bevölkerung zu sensibilisieren und weist auf die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken hin:
-
„Leg´ auf!“: Ende 2020 ins Leben gerufen.
-
„Ich schütze Oma und Opa“ / „Chill mal Oma“: Diese Kampagnen setzen auf die Unterstützung von Jugendlichen und Schülern, um ältere Bekannte und Großeltern auf die Betrugsmaschen wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ aufmerksam zu machen.
Die wichtigsten Botschaften und Verhaltenstipps der Polizei sind:
-
Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen Sie bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz oder ob tatsächlich Verwandte in Not sind.
-
Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!
-
Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Die Polizei holt keine Wertsachen an der Haustüre ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!
-
Seien Sie misstrauisch bei der Rufnummernanzeige: Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede gewünschte Rufnummer anzeigen lassen – bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!
-
Sprechen Sie mit Ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über dieses Phänomen!
