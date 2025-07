Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage der 3. Liga stehen fest

SCHWEINFURT/DEUTSCHLAND – Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Spielplans in der 3. Liga hat der DFB die ersten beiden Spieltage zeitgenau angesetzt. Die Terminierungen erfolgten in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden. Die Ansetzungen der Spieltage 3 bis 9 sollen im Laufe der kommenden Woche folgen, nachdem die Termine der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die DFL festgelegt wurden.

Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München am Freitag, 1. August (19 Uhr), das live und frei empfangbar von MagentaSport übertragen wird, trifft am 1. Spieltag der 3. Liga samstags um 14 Uhr mit Energie Cottbus und dem 1. FC Saarbrücken gleich ein Spitzenspiel der Vorsaison aufeinander. Zeitgleich freut sich der VfL Osnabrück zuhause auf Alemannia Aachen, Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg startet beim bayerischen Nachbarn FC Ingolstadt, und Liga-Neuling TSG Hoffenheim II empfängt im Aufsteigerduell den TSV Havelse. Der MSV Duisburg meldet sich ab 16:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II zurück.

Der Sonntag (3. August) beginnt um 13:30 Uhr mit dem Spiel FC Erzgebirge Aue gegen F.C. Hansa Rostock. Diese Ansetzung folgt einer verbindlichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Der Auftritt des Aufsteigers FC Schweinfurt 05 beim FC Viktoria Köln (16:30 Uhr) sowie der Heimauftakt des SV Wehen Wiesbaden gegen den SSV Ulm 1846 (19:30 Uhr) komplettieren den 1. Spieltag.

Am Freitag, 8. August, wird beim FC Schweinfurt Geschichte geschrieben: Der amtierende Meister der Regionalliga Bayern bestreitet das erste Heimspiel seiner Vereinsgeschichte in der 3. Liga gegen den FC Energie Cottbus (19 Uhr). Am Tag darauf (Samstag, 9. August) empfängt der SSV Ulm 1846 den FC Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen tritt beim TSV Havelse an, und 1860 München spielt gegen den VfL Osnabrück (alle 14 Uhr).

Am Sonntag, 10. August, richten sich die ersten beiden Partien wieder nach Sicherheitsvorgaben: MSV Duisburg gastiert beim SSV Jahn Regensburg (13:30 Uhr), danach trifft Hansa Rostock auf den SV Waldhof Mannheim (16:30 Uhr). Das Sonntagabendspiel bestreiten der VfB Stuttgart II und der FC Ingolstadt (19:30 Uhr).

Sicherheitshinweise sind zum Teil zwingende Vorgaben für einzelne Spiele, dienen aber auch dazu, Spiele zeitlich zu entzerren, Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen zu verhindern und Parallelveranstaltungen an Spielorten zu berücksichtigen.

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga sieht an Wochenenden folgende Verteilung vor:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstag (16:30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13:30, 16:30 und 19:30 Uhr)

Ausnahmen bilden die Wochenspieltage mit jeweils fünf Spielen dienstags und mittwochs (alle ab 19 Uhr) sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.