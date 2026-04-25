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Anstieg der Windpockenfälle im Landkreis: Gesundheitsamt rät zur Vorsorge

25. April 2026Letztes Update 25. April 2026
Anstieg der Windpockenfälle im Landkreis: Gesundheitsamt rät zur Vorsorge
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HASSBERGE – Im Landkreis Haßberge ist aktuell eine Zunahme der Windpockenfälle zu verzeichnen, weshalb das Gesundheitsamt verstärkt über Schutzmöglichkeiten und Risiken informiert.

Die Infektion ist keineswegs eine harmlose Kinderkrankheit, sondern hochansteckend. Während die Erkrankung bei Kindern oft mild verläuft, können in jedem Alter schwerwiegende Komplikationen wie bakterielle Hautinfektionen, Lungenentzündungen oder Entzündungen des Gehirns auftreten. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Schwangere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Für Ungeborene besteht bei einer Infektion der Mutter ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen, während eine Ansteckung rund um den Geburtstermin für Neugeborene lebensbedrohlich sein kann.

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Der wirksamste Schutz ist laut Gesundheitsamt die Impfung. Bereits zwei Impfungen im Kindesalter bieten einen sehr zuverlässigen Schutz. Auch Jugendliche und Erwachsene, die die Krankheit noch nicht durchgemacht haben, profitieren von einer Immunisierung. Geimpfte Personen erkranken im Falle einer Infektion in der Regel deutlich milder und ohne schwere Komplikationen.

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Eine Spätfolge der Windpocken ist die Gürtelrose, da das Virus lebenslang im Körper verbleibt und später reaktiviert werden kann. Diese äußert sich durch schmerzhafte Bläschenausschläge und dauerhafte Nervenschmerzen. Für Erwachsene steht hierfür ebenfalls eine wirksame Impfung zur Verfügung. Das Gesundheitsamt empfiehlt daher allen Bürgerinnen und Bürgern, den eigenen Impfschutz sowie den der Kinder in der jeweiligen Haus- oder Kinderarztpraxis prüfen zu lassen.

Für weitere Fragen zum Thema Impfen und Infektionsschutz steht das Gesundheitsamt Haßberge zur Verfügung:

per Mail an gesundheitsamt@hassberge.de

oder telefonisch unter 09521/ 27 400

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