ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig kommt nach Schweinfurt – geheimer Top-Star tritt auf

SCHWEINFURT – Die Schülerinnen und Schüler der Walther-Rathenau-Realschule der Stadt Schweinfurt haben den ersten ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig 2026 nach Unterfranken geholt. Am Donnerstag, 16. Juli, wird der Schulhof zur Konzertbühne – welcher Top-Star auftritt, bleibt bis kurz vor dem Konzert geheim.

Diese große Pause werden die Schülerinnen und Schüler der Walther-Rathenau-Realschule so schnell nicht vergessen. Mit ihrem großen Engagement beim Online-Voting auf der Homepage des landesweiten Radiosenders www.antenne.de haben sie sich gegen Schulen aus ganz Bayern durchgesetzt und die meisten Stimmen gesammelt.

Damit der Überraschungsauftritt gelingt, hat die gesamte Schulgemeinschaft zusammengehalten. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte haben gemeinsam abgestimmt und jede Stimme eingebracht.

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Die ANTENNE BAYERN Schulhof-Gigs gehören seit Jahren zu den besonderen Aktionen kurz vor den Sommerferien. Auch in diesem Jahr haben wieder Schulen in ganz Bayern die Chance auf einen exklusiven Überraschungsauftritt direkt auf ihrem Pausenhof.

Die Gewinner dürfen sich auf eine große Bühne sowie professionelle Ton- und Lichttechnik freuen, die den Schulhof für eine große Pause in eine Konzert-Location verwandelt. Unterstützt werden die ANTENNE BAYERN Schulhof-Gigs durch die Sparkasse als Partner.

In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Leony, ClockClock und GLOCKENBACH für unvergessliche Momente auf bayerischen Schulhöfen. Welcher Top-Act am Donnerstag in Schweinfurt auftreten wird, bleibt bis zum Konzert streng geheim.