Auto IU

ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig kommt nach Schweinfurt – geheimer Top-Star tritt auf

15. Juli 2026Letztes Update 15. Juli 2026
ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig kommt nach Schweinfurt – geheimer Top-Star tritt auf
Bild von Phan Minh Cuong An auf Pixabay
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die Schülerinnen und Schüler der Walther-Rathenau-Realschule der Stadt Schweinfurt haben den ersten ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig 2026 nach Unterfranken geholt. Am Donnerstag, 16. Juli, wird der Schulhof zur Konzertbühne – welcher Top-Star auftritt, bleibt bis kurz vor dem Konzert geheim.

Diese große Pause werden die Schülerinnen und Schüler der Walther-Rathenau-Realschule so schnell nicht vergessen. Mit ihrem großen Engagement beim Online-Voting auf der Homepage des landesweiten Radiosenders www.antenne.de haben sie sich gegen Schulen aus ganz Bayern durchgesetzt und die meisten Stimmen gesammelt.

Newsallianz
Doggenclub

Damit der Überraschungsauftritt gelingt, hat die gesamte Schulgemeinschaft zusammengehalten. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte haben gemeinsam abgestimmt und jede Stimme eingebracht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Die ANTENNE BAYERN Schulhof-Gigs gehören seit Jahren zu den besonderen Aktionen kurz vor den Sommerferien. Auch in diesem Jahr haben wieder Schulen in ganz Bayern die Chance auf einen exklusiven Überraschungsauftritt direkt auf ihrem Pausenhof.

Die Gewinner dürfen sich auf eine große Bühne sowie professionelle Ton- und Lichttechnik freuen, die den Schulhof für eine große Pause in eine Konzert-Location verwandelt. Unterstützt werden die ANTENNE BAYERN Schulhof-Gigs durch die Sparkasse als Partner.

In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Leony, ClockClock und GLOCKENBACH für unvergessliche Momente auf bayerischen Schulhöfen. Welcher Top-Act am Donnerstag in Schweinfurt auftreten wird, bleibt bis zum Konzert streng geheim.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Juli 2026Letztes Update 15. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)