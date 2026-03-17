Antiquarischer Büchermarkt in Zeilitzheim: Stöbern für den guten Zweck
ZEILITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 22. März 2026, lädt der Förderkreis Schloss Zeilitzheim von 13:00 bis 17:00 Uhr zum beliebten antiquarischen Büchermarkt ein. Die Veranstaltung findet in den historischen Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses „Zur Sonne“ direkt am Schloss statt.
Besucher erwartet eine große Auswahl an gut sortierten Büchern, die dem gemeinnützigen Verein gespendet wurden. Ehrenamtliche Helfer organisieren den Verkauf, dessen Erlös direkt in die Vereinsarbeit fließt. Damit werden die fortlaufende Restaurierung des Schlosses sowie die Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Region unterstützt.
Das Angebot rund um den Büchermarkt:
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Büchermarkt: Verkauf von gespendeten Büchern in den Sälen des Gasthauses „Zur Sonne“.
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Bewirtung: Im Jagdsaal des Schlosses werden Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten.
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Verkostung: Das schlosseigene Weingut stellt seine Weine zur Probe bereit.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Schloss erhalten Interessierte direkt bei Familie von Halem:
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