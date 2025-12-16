Antrag zur Benennung „Helmut-Kohl – Europaplatz“ in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN – Die Stadtratsfraktion geo-net hat einen Antrag gestellt, um den verstorbenen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, den „Kanzler der Einheit“ und Architekten der Deutschen Einheit, postum mit einem ehrenden Wahrzeichen in der Stadt Gerolzhofen zu würdigen.
Dr. Helmut Kohl, der über vier Legislaturperioden die Geschicke Deutschlands lenkte und die Wiedervereinigung ermöglichte, trug maßgeblich dazu bei, dass Deutschland heute in einem friedlichen, freien und demokratischen Europa lebt.
Die Fraktion geo-net stellt folgende Punkte zur Beschlussfassung im Stadtrat:
Antragspunkte
Platzbenennung: Der Platz zwischen der Evangelischen Kirche, der Polizeiinspektion, dem Stadtturm und der Entengasse soll als „Helmut-Kohl – Europaplatz“ benannt werden.
Historische Aufarbeitung: Die Verbindungen Helmut Kohls zu Gerolzhofen sollen durch das Stadtarchiv oder eine Historikerin / einen Historiker untersucht und für die Nachwelt zusammengestellt werden. Zudem sollen Schulen in Gerolzhofen und im Landkreis Schweinfurt zur Vergabe von Facharbeiten zu diesem Thema aufgefordert werden.
Feierliche Würdigung: Bei einer Feier anlässlich der Platzbenennung soll das Wirken des ehemaligen Bundeskanzlers für die Europäische Einheit gewürdigt werden. Hierzu sollen die Bürgermeister und Komitees der Partnerstädte sowie die Nachkommen der Familie Kohl eingeladen werden.
