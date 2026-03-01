Auto IU

Antrittsbesuch des ukrainischen Generalkonsuls im Rathaus
Oberbürgermeister Sebastian Remelé empfängt den ukrainischen Generalkonsul Yurii Nykytiuk gemeinsam mit Diana Zweig vom Freundeskreis Lutsk und 2. Bürgermeisterin Sorya Lippert. Foto: Stadt Schweinfurt, Melina Liebenstein
SCHWEINFURT – Am heutigen Freitag, den 27. Februar, hat Oberbürgermeister Sebastian Remelé den ukrainischen Generalkonsul Yurii Nykytiuk zu dessen Antrittsbesuch im Schweinfurter Rathaus empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die enge Verbundenheit zur Partnerstadt Lutsk sowie die Vertiefung der kommunalen Zusammenarbeit und aktueller Hilfsprojekte.

Als sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und ihren Bürgern wehte an diesem Tag die ukrainische Flagge vor dem Rathaus. Diese besondere Beflaggung, die üblicherweise direkt zum Jahrestag des Kriegsbeginns erfolgt, wurde aufgrund einer landesweiten Trauerbeflaggung auf den Tag des Konsulsbesuchs verschoben. Oberbürgermeister Remelé betonte dabei, dass die Partnerschaft zu Lutsk weit über einen reinen Verwaltungsakt hinausgehe und ein Symbol für gelebte Freundschaft und dauerhafte Unterstützung in schweren Zeiten sei.

Der Besuch von Yurii Nykytiuk unterstreicht die Bedeutung des direkten Austauschs zwischen den Kommunen und dem Generalkonsulat. Durch das Treffen wurden die bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen weiter gestärkt und zukünftige Wege der Zusammenarbeit im Sinne der internationalen Solidarität erörtert.

Weitere Informationen zur Städtepartnerschaft und aktuellen Unterstützungsprojekten findest du unter

www.schweinfurt.de

