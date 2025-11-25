Anzahl der beschädigten Pkw in Sylbach erhöht sich auf 25 – Ermittlungen der Polizei dauern an
HASSFURT, OT SYLBACH, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt weiterhin in einer Sachbeschädigungsserie, bei der die Außenspiegel zahlreicher Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Zahl der beschädigten PKW hat sich von 12 auf 25 erhöht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.
Die Sachbeschädigungen erstreckten sich über die Wengertstraße im Haßfurter Ortsteil Sylbach bis in das nördliche Wohngebiet von Haßfurt. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Die Beamten der Polizei Haßfurt ermitteln mit Nachdruck und bitten die Bevölkerung um Mithilfe:
-
Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Sylbach eine oder mehrere verdächtige Personen bemerkt?
-
Wer kann sonst Hinweise auf einen möglichen Täter geben?
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0 bei der Polizei Haßfurt zu melden.
