Anzeige wegen Tierquälerei: Fisch achtlos ersticken gelassen

LOHR A. MAIN – Bei einer routinemäßigen Fischereikontrolle am Mainufer zwischen Steinbach und Hofstetten wurde ein Angler ertappt, der einen seiner drei gefangenen Brachsen nicht waidgerecht behandelte. Während zwei der Fische ordnungsgemäß getötet wurden, ließ er den dritten lebend im Gras liegen.

Der Fisch musste über längere Zeit hinweg leiden und verendete schließlich qualvoll durch Ersticken. Gegen den Angler wurde daraufhin eine Strafanzeige wegen Tierquälerei gemäß Tierschutzgesetz gestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizeiinspektion Lohr am Main zu melden.