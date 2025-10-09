Anzeige wegen unerlaubten Drohnenflug
MARKTHEIDENFELD – Am Dienstagmittag, gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei eine größere Drohne gemeldet, die im Bereich der Georg-Mayr-Straße flog. Die eintreffende Streife stellte die Drohne schwebend über Hausnummer 8 fest und konnte den 27-jährigen rumänischen Steuerer auf dem Dach des Hauses antreffen. Der Mann führte im Auftrag eines österreichischen Planungsbüros Flüge zur Feststellung von Mobilfunkstandorten für seine rumänische Firma durch.
Der Pilot verfügte zwar über alle flugrechtlichen Befähigungen, allerdings fehlten für die Drohne die notwendigen Ausnahmegenehmigungen für den Betrieb in bebautem Gebiet. Der Betrieb der Drohne wurde umgehend eingestellt.
Da der Pilot keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich festgesetzt und einbehalten. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.
