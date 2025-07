AOK-Familientag im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen am 13. Juli

FLADUNGEN – AOK-Familientag am 13. Juli 2025 im Fränkischen Freilandmuseum: Spiel, Spaß und Geschichte für die ganze Familie

Am Sonntag, den 13. Juli 2025, lädt die AOK Bayern – Direktion Schweinfurt gemeinsam mit dem Fränkischen Freilandmuseum Fladungen von 10 bis 17 Uhr zu einem besonderen Familientag ein. Unter dem Motto „Mitmachen, Entdecken und Genießen“ erwartet große und kleine Gäste ein vielseitiges Programm zwischen Alltagsgeschichte, Bastelspaß und Gesundheitsaktionen.

Erlebnisreiche Zeitreise für Jung und Alt

Wie war das eigentlich, als es noch keine Waschmaschinen gab? Was kam früher auf den Tisch – und warum sagen wir heute noch Redewendungen wie „unter aller Kanone“? In der Mitmach-Zeitreise von 11 bis 16 Uhr können Familien diesen Fragen auf spielerische Weise nachgehen. Bei den Sprichwörter-Führungen um 11:00, 14:00 und 15:30 Uhr wird das Museum lebendig und sorgt für so manches Aha-Erlebnis.

Bastelspaß und Pixi-Nostalgie

Kreative Köpfe kommen an der Bastelstation auf ihre Kosten, wo Fingerpuppen aus Filz entstehen. In der Museumsküche des Dreiseithofs aus Leutershausen werden alte Rezepte nicht nur entdeckt, sondern auch gleich probiert. Ein Highlight für die Kleinsten ist die Pixi-Jubiläumsausstellung „70 Jahre kleine Bücher“ – inklusive Pixi-Becken, Lesezelten und gemütlichen Sitzsäcken.

AOK vor Ort mit Infostand und Selfiebox

Die AOK Bayern ist mit einem Hitzeschutz-Stand präsent und verteilt kostenlose Sonnencremes, Sonnenhüte, Sonnenbrillen sowie Malbücher für Kinder. Für bleibende Erinnerungen sorgt die Selfiebox, an der jede Familie ein originelles Foto mitnehmen kann.

Genuss, Natur und Entspannung

Wer zwischendurch verschnaufen möchte, findet am Picknickplatz am Weiher, im Wirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ mit Biergarten oder im Brotzeitstübchen der historischen Hofstelle aus Oberbernhards den idealen Ort zum Genießen und Ausruhen.

Anreise mit dem Rhön-Zügle lohnt sich

Ein besonderes Extra gibt es für Fahrgäste der Museumsbahn Rhön-Zügle, die am 13. Juli im Dieselbetrieb zwischen Mellrichstadt und Fladungen pendelt: Sie erhalten bis zu 2 € Ermäßigung auf Familienkarten für das Museum.

Eintritt und Teilnahme

Für den AOK-Familientag gilt der reguläre Museumseintritt. Alle Programmangebote sind kostenfrei, nur an der Bastelstation wird ein geringer Materialkostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen:

👉 https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ffreilandmuseum-fladungen.de%2Fde%2Fveranstaltungen%2Faok-familientag