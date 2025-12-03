AOK Schweinfurt ehrt erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen
SCHWEINFURT – Bei der AOK Schweinfurt wurden in diesem Jahr sieben Nachwuchskräfte für ihre sehr guten Leistungen ausgezeichnet, die ihre Ausbildungen oder Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen haben.
Im Detail handelt es sich um:
-
Vier Auszubildende zur oder zum Sozialversicherungsfachangestellten (Sozifa).
-
Drei Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung zur oder zum AOK-Betriebswirt oder zur AOK-Betriebswirtin.
Direktor Frank Dünisch, der stellvertretende Direktor Markus Schäfer, Ausbildungsleiter Frank Heusinger sowie die Teamleiter Hanna Jung und Andreas Witzmann gratulierten den Mitarbeitern im Rahmen einer Feierstunde persönlich.
Frank Dünisch würdigte das Engagement der Nachwuchskräfte und betonte, dass sie in einer anspruchsvollen Ausbildungs- und Studienzeit großes Durchhaltevermögen, Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein bewiesen hätten. Die AOK Schweinfurt ist stolz auf ihre Leistungen und wird die Absolventen auch künftig auf ihrem beruflichen Weg unterstützen und ihnen vielfältige Entwicklungsperspektiven innerhalb der Gesundheitskasse bieten.
