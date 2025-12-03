AOK Schweinfurt ehrt erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen

Auto IU

Tamara Krauß, Dennis Duvan, Fabian Mohren, Ausbildungsleiter Frank Heusinger, Anne Hümmer, Teamleiter Andreas Witzmann, Jule Albert, Teamleiterin Hanna Jung, Alina Steinmüller, Stellvertretender Direktor Markus Schäfer, Hannah Lutz, Direktor Frank Dünisch - Foto: Lino Schramm
SCHWEINFURT – Bei der AOK Schweinfurt wurden in diesem Jahr sieben Nachwuchskräfte für ihre sehr guten Leistungen ausgezeichnet, die ihre Ausbildungen oder Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen haben.

Im Detail handelt es sich um:

Direktor Frank Dünisch, der stellvertretende Direktor Markus Schäfer, Ausbildungsleiter Frank Heusinger sowie die Teamleiter Hanna Jung und Andreas Witzmann gratulierten den Mitarbeitern im Rahmen einer Feierstunde persönlich.

Frank Dünisch würdigte das Engagement der Nachwuchskräfte und betonte, dass sie in einer anspruchsvollen Ausbildungs- und Studienzeit großes Durchhaltevermögen, Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein bewiesen hätten. Die AOK Schweinfurt ist stolz auf ihre Leistungen und wird die Absolventen auch künftig auf ihrem beruflichen Weg unterstützen und ihnen vielfältige Entwicklungsperspektiven innerhalb der Gesundheitskasse bieten.

