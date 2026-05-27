AOK Schweinfurt im Aufwind: Mitgliederzuwachs trotz massivem finanziellem Druck auf das Gesundheitssystem
SCHWEINFURT – Die AOK-Direktion Schweinfurt blickt auf eine weiterhin positive Versichertenentwicklung im Raum Main-Rhön. Bei der jüngsten Beiratssitzung mit dem Verwaltungsrat stand neben den erfreulichen regionalen Neuzugängen jedoch vor allem die angespannte gesundheitspolitische Lage in Deutschland im Fokus. Das Gremium übte deutliche Kritik an der aktuellen Finanzierungspolitik des Bundes.
Die Verantwortlichen zogen Bilanz und diskutierten die Weichenstellungen für die kommenden Jahre. Dabei wurde deutlich, dass die regionale Präsenz vor Ort in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleibt.
Kombination aus Service und stabilem Beitrag sichert Wachstum
Die AOK Bayern verzeichnet in der Region einen kontinuierlich wachsenden Versichertenbestand. Ausschlaggebend für die vielen Neuzugänge und die hohe Kundentreue ist nach Angaben der Kasse das Gesamtpaket aus einem attraktiven Beitragssatz und einem breiten Leistungsportfolio.
„Die Menschen legen gerade in herausfordernden Zeiten großen Wert auf Verlässlichkeit, gute Leistungen und persönliche Erreichbarkeit. Genau dafür steht die AOK Bayern in der Region Schweinfurt“, erklärte AOK-Direktor Frank Dünisch. Besonders die Verknüpfung von regionaler Nähe, persönlicher Beratung in den Geschäftsstellen und modernen digitalen Angeboten werde von den Kunden zunehmend geschätzt.
Scharfe Kritik: Beitragszahler finanzieren Bürgergeld-Kosten
Weniger erfreulich bewertet der Beirat hingegen die finanzielle Gesamtarchitektur der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das System stehe bundesweit unter erheblichem finanziellem Druck. Der Verwaltungsrat kritisierte in diesem Zusammenhang scharf, dass die Politik sogenannte versicherungsfremde Leistungen weiterhin nicht ausreichend aus Steuermitteln des Bundes gegenfinanziert.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Krankenversicherung für Empfänger von Bürgergeld: Die hierfür vom Bund an die Krankenkassen gezahlten Pauschalen decken die tatsächlichen Behandlungskosten bei weitem nicht ab. Die Differenz müssen die regulären Beitragszahler auffangen.
„Es braucht dringend eine gerechtere Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Versicherungsfremde Leistungen dürfen nicht dauerhaft allein von Beitragszahlenden und Arbeitgebern getragen werden“, forderten die alternierenden Beiratsvorsitzenden Frank Firsching und Christoph Höger in einer gemeinsamen Erklärung.
Reformen ja – aber mit finanzieller Weitsicht
Auch die großen Reformbaustellen der Bundespolitik – namentlich die anstehenden Krankenhaus-, Pflege- und Notfallreformen – wurden im Gremium eingehend debattiert. Die AOK Bayern begrüße zwar grundsätzlich alle politischen Ansätze, welche die medizinische Versorgung der Bevölkerung effizienter und stärker präventiv ausrichten.
Gleichzeitig mahnten die Schweinfurter Beiratsmitglieder jedoch, dass bei allen Strukturveränderungen die langfristige finanzielle Stabilität der Kassen nicht gefährdet werden dürfe. Frank Dünisch brachte es abschließend auf den Punkt: „Eine starke Gesundheitsversorgung vor Ort braucht langfristig tragfähige politische Entscheidungen und verlässliche Rahmenbedingungen.“
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