Apotheken-Mitarbeiterin entlarvt Betrüger: Festnahme nach Rezeptfälschung
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 24-jähriger Mann ist am Donnerstagabend festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, mit einem gefälschten Rezept an starke Schmerzmittel zu gelangen. Dank der Aufmerksamkeit einer Apothekenangestellten klickten die Handschellen, als der Verdächtige seine „Bestellung“ abholen wollte.
Der Vorfall begann am Donnerstagnachmittag in einer Apotheke an der Juliuspromenade. Der 24-jährige syrische Staatsangehörige legte dort ein Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente vor. Eine Mitarbeiterin schöpfte jedoch Verdacht, erkannte die Fälschung und verständigte umgehend die Polizei.
Festnahme bei Abholung
Anstatt den Mann direkt zu konfrontieren, wurde er zunächst weggeschickt, um die Medikamente später abzuholen. Als der Tatverdächtige am Abend erneut in der Apotheke erschien, warteten bereits die Beamten der Würzburger Polizei auf ihn und nahmen ihn fest.
Umfangreicher Fund bei Hausdurchsuchung
Auf Anordnung eines Richters wurde im Anschluss die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei stießen die Ermittler auf weiteres belastendes Material:
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Mehrere zusätzliche gefälschte Rezepte.
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Bereits erlangte verschreibungspflichtige Schmerzmittel.
Sämtliche Beweismittel wurden sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Urkundenfälschung, versuchten Betruges sowie wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz.
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