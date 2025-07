Aquaplaning auf der Autobahn: Fünf Verletzte – Über 40.000 Euro Sachschaden

WONFURT, LKR. HASSBERGE – Montagabend verunfallte ein voll besetzter Pkw auf der A 70. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die gefahrene Geschwindigkeit zu hoch für die regennasse Strecke. Alle Insassen wurden leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrzeugführer.

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr, fuhr der 41-jährige Fahrer eines Audi die A 70 in Richtung Bayreuth entlang. Durch starken Regen wurde die Fahrbahn nass und der Mann hätte seine Geschwindigkeit an die Witterungsbedingungen anpassen müssen. Das tat er ersten Erkenntnissen nach nicht, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam in Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte hierbei mehrfach mit der Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Fahrer sowie seine vier Insassen erlitten leichtere Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt–Werneck sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Haßfurt waren im Einsatz. Das Unfallfahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.