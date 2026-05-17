Aquaplaning in der Kurve: Fahranfänger prallt gegen Baum
BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN – Zu schnelles Fahren bei schlechtem Wetter ist einem 18-jährigen Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Landkreis Rhön-Grabfeld zum Verhängnis geworden. Auf regennasser Fahrbahn verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte von der Straße und krachte gegen einen Baum. Er kam mit leichten Verletzungen davon.
Der Unfall ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Oberwildflecken und Haselbach in der Rhön.
Kurve unterschätzt: Toyota gerät ins Schleudern
Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war der 18-jährige rumänische Staatsbürger mit seinem Toyota auf der nassen Kreisstraße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem schlüpfrigen Asphalt plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Das Auto brach aus, schleuderte unkontrolliert über die Fahrbahn und schoss schließlich über den Straßenrand hinaus. Dort mähte der Wagen zunächst einen Leitpfosten um, ehe die Rutschpartie frontal an einem Baum endete.
Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz
Trotz des heftigen Aufpralls hatte der Fahranfänger großes Glück: Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort und brachte den Verletzten zur genaueren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Toyota entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro beziffert wird; das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Haselbach rückte ebenfalls zur Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte sicherten die Kreisstraße ab, regelten den Verkehr und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!