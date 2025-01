Arachnophobie aus Gehirn löschen?

WÜRZBURG – Das Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) des Universitätsklinikums Würzburg untersucht in der neuen Studie SpiderMEM, ob die transkranielle Magnetstimulation (TMS) das Angstgedächtnis von Menschen mit Spinnenphobie gezielt beeinflussen kann.

Bei einem Teil der Teilnehmenden wird die TMS nach einer kurzen, kontrollierten Konfrontation mit einer echten Spinne angewendet. Zusätzlich wird mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) analysiert, wie sich das Angstgedächtnis auf neuronaler Ebene während der Studie verändert.

Spinnenangst, auch Arachnophobie genannt, betrifft viele Menschen und kann den Alltag erheblich beeinträchtigen. Selbst ohne reale Gefahr lösen Spinnen oft starke Panikreaktionen wie Herzrasen, Zittern oder Atemnot aus. Das ZEP arbeitet daran, innovative Therapien zu entwickeln, die klassische Expositionstherapien ergänzen und deren Wirksamkeit steigern.

Ein Ansatz ist die TMS, eine nicht-invasive Hirnstimulation, die magnetische Impulse durch die Schädeldecke an bestimmte Hirnregionen sendet, um deren Aktivität zu verändern. Die Methode ist gut verträglich und eröffnet neue Möglichkeiten in der Behandlung von Ängsten und anderen psychischen Erkrankungen.

Interessierte mit Spinnenphobie können an der SpiderMEM-Studie teilnehmen, um ihre Angst gezielt zu bekämpfen. Der Zeitaufwand beträgt etwa dreieinhalb bis viereinhalb Stunden, verteilt auf mehrere Sitzungen. Informationen und Anmeldung erfolgen per E-Mail an Spider_VR@ukw.de oder telefonisch unter 0931/201-77430.