Arbeiter-Samariter-Bund spendet Schlafsäcke für Bahnhofsmission

SCHWEINFURT – Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Würzburg-Schweinfurt hat der Bahnhofsmission Schweinfurt 30 Thermo-Schlafsäcke gespendet.

Die Übergabe fand am Dienstag, den 14. Januar, statt. Geschäftsführer Jochen Löser und Robert Krafft von der Offenen Behindertenarbeit des ASB-Würzburg überreichten die Schlafsäcke an das Team der Bahnhofsmission, darunter Martina Fallmann, Geschäftsführerin von IN VIA Würzburg, sowie die Mitarbeiterinnen Gerlind Elke und Martina Werner.

IN VIA Würzburg betont in einer Pressemitteilung die wachsende Zahl an Menschen, die durch unerwartete Lebenskrisen ihre Wohnung verlieren. Häufige Ursachen seien finanzielle Notlagen, Überschuldung oder der Verlust eines stabilen sozialen Netzwerks. Besonders im Winter stellen die eisigen Temperaturen und der kalte Wind obdachlose Menschen vor lebensbedrohliche Herausforderungen.

Die Bahnhofsmission Schweinfurt ist eine wichtige Anlaufstelle, nicht nur für obdachlose Menschen, sondern auch für jene, die zwar noch eine Wohnung haben, jedoch aufgrund der steigenden Energiekosten in finanzielle Bedrängnis geraten. In den letzten Jahren hat die Zahl der Bedürftigen deutlich zugenommen.