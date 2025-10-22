Auto IU
Arbeitsagentur und Jobcenter im Landkreis Schweinfurt sind am 23. Oktober 2025 geschlossen
SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt und das Jobcenter Landkreis Schweinfurt bleiben am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Bereits vereinbarte Termine finden wie geplant statt.
Die weiteren Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und die Jobcenter in den anderen Landkreisen im Agenturbezirk sind von dieser Schließung nicht betroffen.
Für Anliegen gilt Folgendes:
- Anträge auf Bürgergeld können telefonisch unter 09771/6364 789 oder online unter www.jobcenter.digital gestellt werden.
- Zur Abgabe von Unterlagen steht der Hausbriefkasten zur Verfügung.
