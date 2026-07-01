Arbeitskreis Bürgerladen startet – Bürger können Zukunft der Gerolzhöfer Altstadt mitgestalten

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GEROLZHOFEN – Die Planungen für einen möglichen Bürgerladen gehen in die nächste Phase. Nach einer erfolgreichen Informationsveranstaltung laden gerolzhofenAKTIV und die Stadt Gerolzhofen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum ersten Treffen des Arbeitskreises Bürgerladen ein.

Das Treffen findet am Freitag, 3. Juli 2026, um 19:00 Uhr im Alten Rathaus am Marktplatz statt. Ziel des Arbeitskreises ist es, gemeinsam Ideen und Konzepte für einen Bürgerladen zu entwickeln, der die Nahversorgung verbessert, die Attraktivität der Altstadt stärkt und gleichzeitig als Treffpunkt für Menschen aller Generationen dienen kann.

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Beim Auftakttreffen sollen Wünsche, Anregungen und Vorstellungen der Teilnehmer gesammelt sowie erste Schwerpunkte für die weitere Arbeit festgelegt werden. Mitmachen können alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie sich dauerhaft engagieren oder zunächst ihre Ideen einbringen möchten.

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Nach Ansicht der Initiatoren kann ein Bürgerladen weit mehr sein als ein klassisches Geschäft. Neben der Versorgung mit regionalen Produkten soll er auch das gesellschaftliche Leben bereichern und einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen Innenstadt leisten. Deshalb sollen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Entwicklung des Projekts eingebunden werden.

Eine Anmeldung für das erste Treffen ist nicht erforderlich. Die Initiatoren hoffen auf eine breite Beteiligung, um gemeinsam den Grundstein für einen Bürgerladen zu legen, der die Gerolzhöfer Altstadt langfristig stärkt und das Leben in der Stadt bereichert.