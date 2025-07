Arbeitsunfall – 59-Jähriger bei Reparaturarbeiten abgestürzt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagmorgen kam es im Stadtteil ALTFELD zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein 59-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann gegen 08:00 Uhr Reparaturarbeiten an einem Rollladen durch. Er stand dabei auf einer Fensterbank in rund 2,5 Meter Höhe. Während der Montage löste sich der Rollladen aus bislang ungeklärter Ursache und fiel auf den 59-Jährigen. In der Folge stürzte er zu Boden.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.