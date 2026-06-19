Architektouren 2026: Führung durch die prämierte Kita „Sternwarte mit Mensa“ in Würzburg
WÜRZBURG – Anlässlich der 30. „Architektouren“ in Bayern wurde die städtische Kindertagesstätte „Sternwarte mit Mensa“ auf der Keesburg als herausragendes architektonisches Projekt ausgewählt. Am Sonntag, den 28. Juni 2026, öffnet das Gebäude für die Öffentlichkeit.
Besichtigungstermine
Der städtische Fachbereich Hochbau lädt Interessierte ein, das Gebäude zu besichtigen, da dies nach der Inbetriebnahme Anfang 2025 regulär nicht möglich ist.
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Datum: Sonntag, 28. Juni 2026
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Uhrzeiten: Führungen um 13:30 Uhr und 15:00 Uhr
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Ort: Caroline-Herschel-Straße 3, 97074 Würzburg (direkt bei der Goethe-Kepler-Grundschule und Sternwarte)
Architektur und Konzept
Das Gebäude in Holzständerbauweise wurde so geplant, dass es sich harmonisch in den bestehenden Baumbestand des Schulgartens einfügt.
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Multifunktionales Foyer: Nach Öffnung einer mobilen Trennwand dient das zentrale Foyer als Veranstaltungsraum für Kita und Grundschule.
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Raumaufteilung: Im Ostflügel befinden sich die Gruppenräume (Krippe im Erdgeschoss, Kindergarten im Obergeschoss), während der Westtrakt die Schulmensa sowie Leitungs- und Personalräume beherbergt.
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Außenanlagen: Sportplatz und Tartanbahn bleiben für die Grundschule nutzbar; die Außenbereiche sind für die gemeinsame Nutzung durch Kita und Schule konzipiert.
Pilotprojekt: „Würzburger Energiestandard“
Die Kita Sternwarte gilt als wegweisendes Pilotprojekt hinsichtlich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz:
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Energiestandard: Erfüllung des KfW-40-Standards durch Sole/Wasserwärmepumpen, Erdkollektoren und Photovoltaikanlagen.
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Ökologische Bauweise: Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und Fokus auf „Cradle to Cradle“-Prinzipien (schadstofffreie, recycelbare Materialien).
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Klimatisierung: Natürliche Verschattung durch den vorhandenen alten Baumbestand.
Neben der Kita Sternwarte ist in Würzburg zudem die Klosteranlage und Kirche der Erlöserschwestern in der Theresienstraße Teil der diesjährigen „Architektouren“.
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