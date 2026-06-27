Architektur-Highlight in Obervolkach: Feuerwehrhaus bei den „Architektouren 2026“
VOLKACH – Die Bayerische Architektenkammer begeht 2026 ein besonderes Jubiläum: Zum 30. Mal finden die „Architektouren“ statt, bei denen herausragende Bauprojekte in ganz Bayern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zu den ausgewählten Objekten zählt in diesem Jahr das neue Feuerwehrhaus in Obervolkach.
Ein ausgezeichnetes Projekt
Das von der Stadt Volkach beauftragte Bauvorhaben wurde von einem unabhängigen Beirat in das Programm aufgenommen. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Klarheit, Funktionalität und Präzision der architektonischen Gestaltung. Verantwortlich für den Entwurf zeichnet die archicult GmbH – breunig architekten.
Besichtigungstermine
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, das Gebäude in der Dr.-Gengler-Straße 2a persönlich in Augenschein zu nehmen. Es werden zwei Termine angeboten:
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Sonntag, 28. Juni 2026, 10:30 bis 11:30 Uhr
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Sonntag, 28. Juni 2026, 13:00 bis 14:00 Uhr
Das Gebäude steht an diesen Zeiten für Besucher offen, um einen direkten Einblick in die regionale Baukultur zu ermöglichen.
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