Armbanduhr nach Rangelei entwendet – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – Einem 28-Jährigen wurde am Donnerstagabend im Ringpark seine Armbanduhr entwendet. Zuvor war es zwischen ihm und einem flüchtigen Bekannten zu einer Rangelei gekommen. Die Polizei Würzburg ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 17:00 Uhr lernte der 28-jährige Deutsche am Bahnhofsvorplatz einen unbekannten Mann kennen. Anschließend gingen die beiden gemeinsam in den Ringpark, um dort zu urinieren. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Unbekannte, dem 28-Jährigen die Armbanduhr vom Handgelenk zu nehmen.

Bei der anschließenden kurzen Rangelei fiel die Uhr zu Boden. Der Mann hob sie auf und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

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Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 Zentimeter groß

zwischen 20 und 30 Jahre alt

sportliche, muskulöse Figur

grau-grünes T-Shirt und schwarze Jogginghose

leichter Drei-Tage-Bart beziehungsweise Oberlippenschnauzer

schwarze Puma-Sporttasche

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die den Mann beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizei zu melden.