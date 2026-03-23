Artenschutz im Steinbruch Hochrein: Projekt „Natur auf Zeit“ schützt seltene Arten
OBERTHULBA IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Im Steinbruch Hochrein wird gezeigt, wie industrieller Gesteinsabbau und der Schutz bedrohter Arten Hand in Hand gehen können. Als erster Betrieb im Landkreis nimmt das Unternehmen am bayernweiten Projekt „Natur auf Zeit“ teil, um gezielt Lebensräume für seltene Pionierarten wie die stark gefährdete Kreuzkröte zu schaffen.
In aktiven Abbaustätten entstehen durch die ständige Veränderung der Landschaft Dynamiken, die in der modernen Kulturlandschaft kaum noch zu finden sind. Wo Bagger offene Flächen und Flachwasserstellen schaffen, finden spezialisierte Arten Rückzugsorte, die früher durch natürliche Flussauen bereitgestellt wurden. Landrat Thomas Bold und Geschäftsführerin Nadine Hochrein betonten bei der Vorstellung des Projekts die unbürokratische und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Naturschutz.
Die Eckpunkte des Projekts im Überblick:
-
Fokus auf die Kreuzkröte: Im Landkreis Bad Kissingen kommt diese Art außerhalb von Truppenübungsplätzen nur noch im Steinbruch Hochrein vor.
-
Einfache Maßnahmen: Mit vorhandenen Maschinen werden Kleinstgewässer und Rohbodenflächen angelegt, die als ideale Laich- und Lebensplätze dienen.
-
Kooperation: Das Projekt ist ein Zusammenschluss der Naturschutzbehörden, des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) und der Rohstoffindustrie.
-
Rechtssicherheit: Die teilnehmenden Unternehmen erhalten Planungssicherheit für den laufenden Betrieb, während sie gleichzeitig wertvolle ökologische Nischen fördern.
-
Vorreiterrolle: Der Steinbruch in Oberthulba ist erst der zweite Standort in ganz Unterfranken, der dieses Konzept aktiv umsetzt.
Für die Schotterwerke Hochrein bietet das Projekt die Möglichkeit, der Natur durch die Schaffung neuer Lebensräume – von Steilwänden bis hin zu Wasserstellen – etwas zurückzugeben. Die erfolgreiche Umsetzung beweist, dass wirtschaftliche Nutzung und biologische Vielfalt auf derselben Fläche koexistieren können.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!