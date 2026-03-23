Auto IU

Artenschutz im Steinbruch Hochrein: Projekt „Natur auf Zeit“ schützt seltene Arten

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Artenschutz im Steinbruch Hochrein: Projekt „Natur auf Zeit“ schützt seltene Arten
Foto Nathalie Bachmann
Sparkasse

OBERTHULBA IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Im Steinbruch Hochrein wird gezeigt, wie industrieller Gesteinsabbau und der Schutz bedrohter Arten Hand in Hand gehen können. Als erster Betrieb im Landkreis nimmt das Unternehmen am bayernweiten Projekt „Natur auf Zeit“ teil, um gezielt Lebensräume für seltene Pionierarten wie die stark gefährdete Kreuzkröte zu schaffen.

In aktiven Abbaustätten entstehen durch die ständige Veränderung der Landschaft Dynamiken, die in der modernen Kulturlandschaft kaum noch zu finden sind. Wo Bagger offene Flächen und Flachwasserstellen schaffen, finden spezialisierte Arten Rückzugsorte, die früher durch natürliche Flussauen bereitgestellt wurden. Landrat Thomas Bold und Geschäftsführerin Nadine Hochrein betonten bei der Vorstellung des Projekts die unbürokratische und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Naturschutz.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Eckpunkte des Projekts im Überblick:

Das könnte Dich auch interessieren:

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Fokus auf die Kreuzkröte: Im Landkreis Bad Kissingen kommt diese Art außerhalb von Truppenübungsplätzen nur noch im Steinbruch Hochrein vor.

  • Einfache Maßnahmen: Mit vorhandenen Maschinen werden Kleinstgewässer und Rohbodenflächen angelegt, die als ideale Laich- und Lebensplätze dienen.

  • Kooperation: Das Projekt ist ein Zusammenschluss der Naturschutzbehörden, des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) und der Rohstoffindustrie.

  • Rechtssicherheit: Die teilnehmenden Unternehmen erhalten Planungssicherheit für den laufenden Betrieb, während sie gleichzeitig wertvolle ökologische Nischen fördern.

  • Vorreiterrolle: Der Steinbruch in Oberthulba ist erst der zweite Standort in ganz Unterfranken, der dieses Konzept aktiv umsetzt.

Für die Schotterwerke Hochrein bietet das Projekt die Möglichkeit, der Natur durch die Schaffung neuer Lebensräume – von Steilwänden bis hin zu Wasserstellen – etwas zurückzugeben. Die erfolgreiche Umsetzung beweist, dass wirtschaftliche Nutzung und biologische Vielfalt auf derselben Fläche koexistieren können.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026

Mehr

Streit wegen Wildpinkelns eskaliert – Unbekannter greift Radfahrerin an

23. März 2026
Unbekannter entwendet Eheringe aus Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

Unbekannter entwendet Eheringe aus Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

23. März 2026
Weltpremiere in Würzburg: Magnetpartikelbildgebung erstmals am Menschen angewendet

Weltpremiere in Würzburg: Magnetpartikelbildgebung erstmals am Menschen angewendet

23. März 2026
Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung ermittelt

Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung ermittelt

23. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)