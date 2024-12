ASKETA-Delegation im Bundestag – Austausch mit MdB Harald Ebner

GRAFENRHEINFELD – Zum Jahresende reiste Grafenrheinfelds Bürgermeister Christian Keller als Teil einer Delegation der Arbeitsgemeinschaft der 25 Standortgemeinden mit kerntechnischen Anlagen (ASKETA) nach Berlin.

Ziel der Reise war es, die Anliegen der Standortkommunen mit politischen Entscheidungsträgern zu erörtern. Die Delegation umfasste Vertreter anderer Gemeinden mit Zwischenlagern für radioaktive Abfälle, darunter Olaf Schulze (Geesthacht), Josef Klaus (Niederaichbach, KKW Isar), Stefan Martus (Philippsburg), Manuel Benning (Ahaus) und Tobias Bühler (Gundremmingen).

Ein zentraler Punkt des Programms war das Gespräch mit MdB Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen), dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. In einer offenen Diskussion schilderten die Bürgermeister die Herausforderungen der betroffenen Kommunen. „Wir tragen eine gesamtgesellschaftliche Last, da die radioaktiven Abfälle für viele Jahre in unseren Zwischenlagern aufbewahrt werden müssen“, betonte Christian Keller. Besonders problematisch sei die Blockade wertvoller Gewerbeflächen durch die Lager.

Ein Endlager für die Abfälle steht nach wie vor nicht in Sicht. Präsident Josef Klaus (Niederaichbach) unterstrich, dass die Gemeinden ihre Verantwortung ernst nehmen, jedoch Unterstützung von Bund und Ländern erwarten: „Ein künftiger Endlager-Standort wird genau darauf achten, wie heute mit den Zwischenlagerstandorten umgegangen wird.“

Neben dem Treffen mit Harald Ebner fanden Gespräche mit MdB Dr. Anja Weisgerber (CSU), Olav Gutting (CDU) und Nicole Heselhaus (Bündnis 90/Die Grünen) statt. Dabei wurde die langfristige Belastung der Gemeinden durch die Lagerung radioaktiver Abfälle hervorgehoben. Die Bereitschaft der Abgeordneten, den Dialog fortzusetzen, wurde von der Delegation ausdrücklich gewürdigt.

Die ASKETA-Delegation wertete den Besuch als wichtigen Schritt, um die Belange der Standortkommunen auf die politische Agenda zu setzen. Die Delegation zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche mit allen Fraktionen künftig zu konkreten Fortschritten führen werden.