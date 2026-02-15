Auto IU

Asmus trifft zur Entscheidung: Mighty Dogs holen sich Spiel drei

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Mighty Dogs haben sich am Freitagabend im Icedome mit einem 2:1-Sieg gegen den TEV Miesbach die Führung in der Viertelfinalserie zurückgeholt. Vor dem Spiel wurde der langjährige Nachwuchstrainer Yuri Peregudov für sein 23-jähriges Engagement geehrt, wozu sogar die DEL-Profis Dominik Bokk und Dennis Lobach als ehemalige Schützlinge angereist waren.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen zunächst die Gäste aus Miesbach durch einen abgefälschten Schuss von Patrick Asselin in Führung, doch Konstantin Melnikow gelang kurz darauf der verdiente Ausgleich. In einer hart umkämpften Partie auf hohem Niveau behielten die Mighty Dogs im Schlussabschnitt die Nerven, als Kapitän Alex Asmus kurz vor dem Ende den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

Durch diesen Erfolg führen die Schweinfurter in der Serie nun mit 2:1. Am heutigen Sonntag um 18:00 Uhr haben sie in Miesbach die Chance, die Führung weiter auszubauen, bevor am Faschingsdienstag das nächste Heimspiel im Icedome ansteht.

