Asphaltschneidemaschine von Firmengelände gestohlen

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Ein Unbekannter hat eine Asphaltschneidemaschine von einem Anhänger auf einem Firmengelände entwendet. Der Beuteschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9. Juli, 16:20 Uhr, und Montag, 13. Juli, 06:50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Asphaltschneidemaschine von einem Firmengelände in der Ländestraße.

Die Maschine war auf einem Anhänger abgestellt und mit einer Kette sowie einem Schloss gesichert. Der Täter konnte mit der Beute im Wert von rund 3.000 Euro unerkannt entkommen.

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Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet unter Tel. 09321/141-0 um Zeugenhinweise.