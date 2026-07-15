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Asphaltschneidemaschine von Firmengelände gestohlen

15. Juli 2026Letztes Update 15. Juli 2026
Asphaltschneidemaschine von Firmengelände gestohlen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
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VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Ein Unbekannter hat eine Asphaltschneidemaschine von einem Anhänger auf einem Firmengelände entwendet. Der Beuteschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9. Juli, 16:20 Uhr, und Montag, 13. Juli, 06:50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Asphaltschneidemaschine von einem Firmengelände in der Ländestraße.

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Die Maschine war auf einem Anhänger abgestellt und mit einer Kette sowie einem Schloss gesichert. Der Täter konnte mit der Beute im Wert von rund 3.000 Euro unerkannt entkommen.

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Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet unter Tel. 09321/141-0 um Zeugenhinweise.


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