Astheimer Kartäuser-Weinfest am 26. und 27. Juni 2026
VOLKACH-ASTHEIM – Unter dem Motto „Wein ist Genuss und Lebensfreude. Feiern im fränkischen Weinland!“ findet am letzten Juniwochenende das traditionelle Kartäuser-Weinfest in Astheim statt. Veranstaltungsort ist der stimmungsvolle Innenhof des ehemaligen Kartäuserklosters Mariaebrück.
Rahmenprogramm und Gäste
Die Astheimer Weinprinzessin Franziska Sauer und die Symbolfigur Kartäusermönch Leo laden gemeinsam zu dem zweitägigen Fest ein. Der Eintritt ist wie immer frei.
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Beginn: Freitag, 26. Juni 2026, ab 18:00 Uhr
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Offizielle Eröffnung: Freitag, 26. Juni 2026, um 19:00 Uhr mit Einzug von Weinadel und Symbolfiguren.
Musikalische Unterhaltung
Für die passende Atmosphäre sorgen an beiden Abenden Live-Bands:
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Freitag, 26. Juni: „Jets Trio“ (ab 19:00 Uhr)
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Samstag, 27. Juni: „Medici-Twin-Tub“ (ab 19:00 Uhr)
Kulinarik und Reservierung
Die Festgemeinschaft Astheim sorgt für das leibliche Wohl mit einer Auswahl an fränkischen Weinen und Speisen. Für Gruppen ab acht Personen wird eine Tischreservierung per E-Mail unter info@astheim-main.de angeboten.
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