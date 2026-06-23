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Astheimer Kartäuser-Weinfest am 26. und 27. Juni 2026

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Astheimer Kartäuser-Weinfest am 26. und 27. Juni 2026
Foto: Inka Bäuerlein
A N Z E I G E
Keiler Helles

VOLKACH-ASTHEIM – Unter dem Motto „Wein ist Genuss und Lebensfreude. Feiern im fränkischen Weinland!“ findet am letzten Juniwochenende das traditionelle Kartäuser-Weinfest in Astheim statt. Veranstaltungsort ist der stimmungsvolle Innenhof des ehemaligen Kartäuserklosters Mariaebrück.

Rahmenprogramm und Gäste

Die Astheimer Weinprinzessin Franziska Sauer und die Symbolfigur Kartäusermönch Leo laden gemeinsam zu dem zweitägigen Fest ein. Der Eintritt ist wie immer frei.

Musikalische Unterhaltung

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Rowdy-River Raf-Race

Für die passende Atmosphäre sorgen an beiden Abenden Live-Bands:

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  • Freitag, 26. Juni: „Jets Trio“ (ab 19:00 Uhr)

  • Samstag, 27. Juni: „Medici-Twin-Tub“ (ab 19:00 Uhr)

Kulinarik und Reservierung

Die Festgemeinschaft Astheim sorgt für das leibliche Wohl mit einer Auswahl an fränkischen Weinen und Speisen. Für Gruppen ab acht Personen wird eine Tischreservierung per E-Mail unter info@astheim-main.de angeboten.


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