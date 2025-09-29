ASV Neumarkt gegen den FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT/NEUMARKT – Der FC Schweinfurt 05 hat am Wochenende beim ASV Neumarkt ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Nach einer dominanten ersten Hälfte, in der Tim Gensichen die Schweinfurter in Führung brachte, gerieten die Schnüdel im zweiten Durchgang durch einen Elfmeter und ein weiteres Gegentor in Rückstand. Dank einer starken Moral gelang Noah Reuß kurz vor Schluss jedoch noch der verdiente Ausgleichstreffer.
In der ersten Halbzeit bestimmte die Mannschaft von Trainer Steffen Rögele das Spielgeschehen und stand defensiv kompakt. In der 25. Minute nutzte Tim Gensichen einen Fehler des Neumarkter Torhüters eiskalt aus und erzielte die 0:1-Führung, mit der es in die Halbzeitpause ging.
Aufholjagd der Gastgeber
Nach dem Seitenwechsel wollten die Schnüdel die Entscheidung suchen, doch das Spiel drehte sich: In der 67. Minute erhielt Neumarkt einen unnötig verursachten Foulelfmeter zugesprochen und glich zum 1:1 aus. Nur fünf Minuten später fiel das 2:1 für die Gastgeber in der 72. Minute. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für Neumarkt verdient, da sie nach dem Ausgleich mehr Druck machten.
Die Schweinfurter zeigten jedoch Moral und Kampfgeist und belohnten sich in der Schlussphase für ihre Bemühungen. In der 87. Minute traf Noah Reuß zum 2:2-Endstand, der das Spiel unterm Strich gerecht wiedergab.
Aufstellung des FC Schweinfurt 05:
Duhai, Geiger, (79. Schuler), Brater, Godfrey, Saul, (82. Bauer), Pretscher, Röll, (75. Mauer), Reuß, Neumann, (79. Seufert), Hourle, (64. Rödl), Gensichen.
Trainer: Steffen Rögele
Co Trainer: Thorsten Seufert
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!