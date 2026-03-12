Attacke auf Geschwindigkeitsmessgerät: 55-Jähriger nach Diebstahl festgenommen
BÜTTHARD IM LANDKREIS WÜRZBURG – Ein 55-jähriger Mann hat am Mittwochabend ein ziviles Messfahrzeug auf der B19 attackiert, ein Messgerät beschädigt und einen Akku entwendet. Nach einer kurzen Flucht konnte der Tatverdächtige von der Polizei angehalten und festgenommen werden.
Gegen 17:25 Uhr passierte der Mann in einem silbernen VW die Stelle, an der zu diesem Zeitpunkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt wurden. Er hielt sein Fahrzeug an, stieg aus und stieß ein aufgestelltes Messgerät um. Nachdem er einen Akku des Geräts an sich genommen hatte, setzte er seine Fahrt in Richtung Würzburg fort. Das zivile Messfahrzeug nahm umgehend die Verfolgung auf und verständigte weitere Einsatzkräfte.
Kurz vor der Kreuzung nach Eßfeld gelang es einer Streifenbesatzung, den Wagen zu stoppen. Der 55-jährige deutsche Staatsangehörige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Störung öffentlicher Betriebe sowie der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die den Vorfall oder die anschließende Fahrt des silbernen VW beobachtet haben.
Kontakt für Zeugenhinweise:
09331/8741-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!