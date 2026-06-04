Attacke in der Altstadt Kitzingen: Unbekannter attackiert und bespuckt Verkehrsüberwacher
KITZINGEN – Ein Mitarbeiter der städtischen Verkehrsüberwachung ist am Dienstagnachmittag in der Kitzinger Innenstadt Opfer einer feigen Attacke geworden. Ein bislang unbekannter Mann ging den Ordnungshüter völlig grundlos an, verletzte und beleidigte ihn. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (2. Juni 2026) kurz nach 17:00 Uhr in der Oberen Bachgasse.
Grundloser Ausraster mitten in der Dienstzeit
Der 49-jährige Angestellte der Stadt Kitzingen war gerade pflichtbewusst im Rahmen seiner täglichen Arbeit unterwegs, um den ruhenden Verkehr zu kontrollieren, als die Situation plötzlich eskalierte. Ohne jeden erkennbaren Anlass oder ein vorheriges Wortgefecht trat ein Passant von der Seite an den städtischen Mitarbeiter heran.
Der Aggressor fackelte nicht lange: Er ging den 49-Jährigen sofort körperlich an, schubste ihn mit voller Wucht weg und bespuckte ihn anschließend. Nach dieser herabwürdigenden Tat flüchtete der Unbekannte hastig zu Fuß über die Obere Bachgasse in Richtung Ödergasse.
Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen
Ein Passant hat den dreisten Übergriff glücklicherweise beobachtet und steht den Ermittlern bereits als Zeuge zur Verfügung. Die Polizeiinspektion Kitzingen führt das Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Um die Identität des flüchtigen Täters schnellstmöglich zu klären, hoffen die Beamten auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugenaufruf:
Wer hat den Vorfall am Dienstagnachmittag in der Oberen Bachgasse beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
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