Auto IU

Attacke in der Talavera-Unterführung: Jugendliche mit Pfefferspray besprüht

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Attacke in der Talavera-Unterführung: Jugendliche mit Pfefferspray besprüht
Symbolbild: 2fly4
Eisgeliebt

WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Sonntagnachmittag ist es in der Unterführung zum Viehmarktparkplatz an der Talavera zu einem gewaltsamen Übergriff gekommen. Ein 34-jähriger Mann attackierte zwei 14-jährige Jugendliche unvermittelt mit Pfefferspray und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.

Gegen 16:10 Uhr waren ein 14-jähriger Junge und ein gleichaltriges Mädchen in der Unterführung unterwegs, als der Angreifer hinzukam und das Reizgas gegen beide einsetzte. Während das Mädchen den Vorfall körperlich unbeschadet überstand, erlitt der Junge so starke Reizungen, dass er zur Behandlung in die Augenklinik gebracht werden musste.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leiteten unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung ein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige zügig identifiziert und ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten das eingesetzte Tierabwehrspray als Beweismittel sicher.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Strafverfahren eingeleitet

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sowie ein mögliches Motiv sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchung.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026

Mehr

Diesel ist teuer: Kraftstoffdiebstahl auf A7-Parkplatz – Unbekannte entwenden 200 Liter Diesel

Diesel ist teuer: Kraftstoffdiebstahl auf A7-Parkplatz – Unbekannte entwenden 200 Liter Diesel

20. April 2026
Beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Unfallfluchten und Vandalismus

Beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Unfallfluchten und Vandalismus

20. April 2026
Kollision auf Supermarktparkplatz: E-Scooter gegen Auto

Kollision auf Supermarktparkplatz: E-Scooter gegen Auto

20. April 2026
Gestohlenes Kleinkraftrad: 18-jähriger flüchtet ohne Helm und Licht vor der Polizei

Gestohlenes Kleinkraftrad: 18-jähriger flüchtet ohne Helm und Licht vor der Polizei

20. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)