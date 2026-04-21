Attacke in der Talavera-Unterführung: Jugendliche mit Pfefferspray besprüht
WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Sonntagnachmittag ist es in der Unterführung zum Viehmarktparkplatz an der Talavera zu einem gewaltsamen Übergriff gekommen. Ein 34-jähriger Mann attackierte zwei 14-jährige Jugendliche unvermittelt mit Pfefferspray und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.
Gegen 16:10 Uhr waren ein 14-jähriger Junge und ein gleichaltriges Mädchen in der Unterführung unterwegs, als der Angreifer hinzukam und das Reizgas gegen beide einsetzte. Während das Mädchen den Vorfall körperlich unbeschadet überstand, erlitt der Junge so starke Reizungen, dass er zur Behandlung in die Augenklinik gebracht werden musste.
Schneller Fahndungserfolg der Polizei
Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leiteten unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung ein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige zügig identifiziert und ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten das eingesetzte Tierabwehrspray als Beweismittel sicher.
Strafverfahren eingeleitet
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sowie ein mögliches Motiv sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchung.
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