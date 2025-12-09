Auch 2025 hält Kanal Türpe an seiner Tradition fest und spendet an die Kinderklinik des Leopoldina
SCHWEINFURT – Das Unternehmen Kanal Türpe hat der Kinderklinik am Leopoldina-Krankenhaus erneut eine größere Spende überreicht. Seit vielen Jahren verzichtet die Firma auf Weihnachtspräsente für ihre Stammkundschaft, um stattdessen die kleinen Patienten und deren Familien vor Ort zu unterstützen.
Jürgen Venzel, der stellvertretend für die Geschäftsleitung den Scheck übergab, erklärte, es sei der Familie Türpe eine Herzensangelegenheit, den Kindern den Alltag zu erleichtern. Das Unternehmen denkt nicht nur an die Patienten, sondern bedenkt auch das Personal jährlich mit einem Blumengruß.
Dr. Herrmann von der Kinderklinik bedankte sich sehr herzlich für das jahrelange Engagement der Firma Kanal Türpe. Er betonte, dass diese und alle weiteren Spenden den kleinen Patienten und dem Klinikalltag sehr helfen würden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!