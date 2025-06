Auch das ist eine Waffe: Mann treibt sich mit Elektroschocker herum

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Abend des 5. Juni 2025 meldeten aufmerksame Nachbarn in der Jahnstraße in Lohr am Main einen älteren Herrn, der mit einem Elektroimpulsgerät hantierte. Die verständigte Polizeistreife konnte den Mann in der Nähe antreffen.

Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung wurde das besagte Elektroimpulsgerät griffbereit aufgefunden. Der Elektroschocker wies keinerlei Prüfzeichen auf, was ihn zu einem verbotenen Gegenstand macht. Das Gerät wurde beschlagnahmt, und der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige nach dem Waffengesetz rechnen.