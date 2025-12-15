Auch die Polizei in Bad Neustadt sucht Zeugen: Postsendung und Geldbörse weg – Zwei Fahrzeuge beschädigt

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr eine Postsendung in der Roßmarktstraße entwendet. Der Beuteschaden wird auf einen hohen einstelligen Betrag beziffert.

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße. Hierbei wurde ein weißer VW T-ROC und ein weißer AUDI A1 durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag zwischen 15:45 Uhr und 15:50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz eines Großmarktes in der Saalstraße, unter Vorbehalt einer Wegbeschreibung, die Geldbörse aus dem Fahrzeug eines Ehepaares entwendet. Der Diebstahl zweier Unbekannter wurde dabei erst später bemerkt.

Einer der beiden Männer kann vage wie folgt beschrieben werden:

Circa 160 – 170 cm groß

Schlanke Statur

Sprach akzentfreies deutsch

Osteuropäisches Aussehen

Aus dem Geldbeutel wurde ein hoher dreistelliger Geldbetrag entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.