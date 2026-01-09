Auch die Polizei Kitzingen hatte gut zu tun: Diebe, ein toter Hund und Unfallfluchten

WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. In der Zeit zwischen dem 25. Dezember, 12:00 Uhr, und dem 27. Dezember, 07:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Eisenbergringstraße ein E-Bike der Marke Ghost im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Der gesuchte Dieb beschädigte hierbei auch einen Schuppen, in dem das Fahrrad verschlossen abgestellt war.

KITZINGEN. In der Panzerstraße wurde am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, ein toter Hund aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen Mischling mit einer Schulterhöhe von circa 30 cm und einem Gewicht von etwa 4 kg. Er hat hellbraunes Fell mit schwarzen Flecken auf Rücken, Kopf und Rutenansatz. Er trug ein schwarzes Kunststoffhalsband mit silbern reflektierenden Streifen. Die Polizei sucht nun nach dem Halter des Hundes.

ALBERTSHOFEN, LKR. KITZINGEN. Am Donnerstag, zwischen 07:10 Uhr und 13:20 Uhr, hat ein Unbekannter den rechten Seitenspiegel eines geparkten Audi auf einem Firmenparkplatz in der Straße Am Langen Tag abgetreten. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

KITZINGEN. In einem Mehrfamilienhaus in der Kapuzinerklosterbrückenstraße hat ein Unbekannter eine Wohnungstüre, vermutlich durch Tritte, beschädigt. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

KITZINGEN, OT HOHENFELD. Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktstefter Straße einen geparkten Opel an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

KITZINGEN. Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, wurde ein silberner Ford Focus von einem Unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert und beschädigt. Der Pkw war an der Staatsstraße 2271, auf Höhe des Lochwegs, abgestellt. Der gesuchte Unfallverursacher hat sich unerlaubt entfernt und einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.