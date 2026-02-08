Auch die Polizeiinspektion Haßfurt sucht zwei Unfallflüchtige – Wer hat etwas gesehen?

EBELSBACH, LKR. HASSBERGE. Zwischen dem 31. Januar, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, wurde ein roter Fiat auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße vorne links angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

ZEIL AM MAIN, LKR. HASSBERGE. Ein Unbekannter beschädigte am Samstagvormittag einen Verteilerkasten neben der Kreisstraße HAS16. Den aus der Verankerung gerissenen Kasten instand zu setzen wird circa 500 Euro kosten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

