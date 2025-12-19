Auto IU
Auch im Raum Schweinfurt gibt es erneut zwei Unfallflüchtige – Wer kann Hinweise in der St. Kilian-Straße und in Euerbach geben?
EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT. Am Zauser auf dem Kundenparkplatz des dortigen REWE-Marktes wurde ein weißer Peugeot angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, zwischen 05:30 Uhr und 12:00 Uhr.
SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der St.-Kilian-Straße wurde die Motorhaube eines abgestellten Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug parkte dort am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.
