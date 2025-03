Auch in der Freizeit sehen sie nicht einfach weg: Polizeibeamter in Freizeit erwischt Ladendieb auf frischer Tat

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Ladendieb durch Polizeibeamten in Freizeit beobachtet und festgenommen

Am Freitag, den 14. März 2025, wurde ein Ladendieb in der Hauptstraße von Ochsenfurt auf frischer Tat ertappt. Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit befand, beobachtete den Mann beim Diebstahl eines Kleidungsstücks aus einem Geschäft.

Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Ochsenfurt gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das gestohlene Kleidungsstück hatte er noch bei sich, es wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Ladendieb wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.