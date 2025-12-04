Auto IU

Auch kein leichter Job: Verkehrsüberwacher angegriffen

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

GERBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37 Jahre alten Fahrzeugführer und einem Verkehrsüberwacher der Gemeinde.

Dem Sachstand nach wurde der 37-jährige Deutsche am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, von einem Verkehrsüberwacher der Gemeinde Gerbrunn wegen Falschparkens in der Gieshügeler Straße verwarnt.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, aufgrund der Verwarnung, schlug der 37-Jährige den Gemeindemitarbeiter. Dieser setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr.

Mehr

Durch den Vorfall wurde der Verkehrsüberwacher leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

VERMISST - Bitte helft mit!
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)