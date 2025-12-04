Auch kein leichter Job: Verkehrsüberwacher angegriffen

GERBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37 Jahre alten Fahrzeugführer und einem Verkehrsüberwacher der Gemeinde.

Dem Sachstand nach wurde der 37-jährige Deutsche am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, von einem Verkehrsüberwacher der Gemeinde Gerbrunn wegen Falschparkens in der Gieshügeler Straße verwarnt.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, aufgrund der Verwarnung, schlug der 37-Jährige den Gemeindemitarbeiter. Dieser setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr.

Durch den Vorfall wurde der Verkehrsüberwacher leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.